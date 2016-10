Disney Channel 22:00 bis 22:30 Trickserie Familie Feuerstein Vorher - Nachher USA 1961 HDTV Merken Daß Fred zuviel Pfunde auf die Waage bringt, ist allen bekannt - außer ihm selbst. Als er in einem Werbespot für ein Diätprogramm auftauchen soll, ist er entrüstet, daß er als Exemplar für das "Vorher" dienen wird. Die Aussicht auf 1000$, wenn er 25 Pfund innerhalb eines Monats abnimmt, motiviert ihn zwar, führt aber nicht zum Erfolg. Daraufhin schließt er sich einer ganz anderem Gruppe an ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Flintstones Regie: Joseph Barbera, William Hanna Drehbuch: Warren Foster, Michael Maltese, Arthur Phillips