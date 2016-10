Disney Channel 10:35 bis 10:55 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Folge: 12 Die Schatzkarte F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Um sich etwas aus zu ruhen, schickt Walter Flash auf die Suche nach einem erfundenen Schatz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint