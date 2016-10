Disney Channel 06:30 bis 06:55 Trickserie Sofia die Erste Folge: 25 Meine Freunde, Deine Freunde USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Sofia lädt ihre Freundinnen aus dem Dorf, Jade und Ruby, ein, mit ihr und ihrer Schwester Amber an der jährlichen Parade der fliegenden Kutschen teilzunehmen. Als die Mädchen gemeinsam ihre Kutsche dekorieren, verstehen Jade und Ruby sich so gut mit Amber, dass Sofia sich ausgeschlossen fühlt. Nachdem Sofia sich sehr bemüht, ihre Freundinnen wiederzugewinnen, entdeckt sie am Ende, dass es schwierig sein kann, Freunde zu teilen, aber dass es immer Platz für einen neuen Freund gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sofia the First Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Craig Gerber Musik: John Kavanaugh