NDR 11:00 bis 13:30 Show Mit Pauken und Trompeten Live-Übertragung vom Bremer Freimarktsumzug D 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 Live TV Merken Ischa Freimaak! Der 49. Bremer Freimarktsumzug ist ein bunter Korso aus fantasievoll dekorierten Wagen, Musik- und Fußgruppen, der sich mehr als drei Kilometer durch die Bremer Innenstadt schlängelt und gute Laune verbreitet. Zu sehen sind rund 150 Gruppen, Vereine, Freundeskreise und Familien, Spielmannszüge und Erntewagen. Die drei schönsten Festwagen und die drei kreativsten Fußgruppen werden am Ende von einer Jury prämiert. Direkt aus dem Trubel vom Bremer Marktplatz kommt diese Live-Sendung anlässlich des Freimarktumzuges, moderiert von Kirsten Rademacher und Dirk Böhling. Der Bremer Freimarkt ist das größte Volksfest Norddeutschlands und blickt auf eine fast 1.000-jährige Tradition zurück. Auf 100.000 Quadratmetern Fläche bieten die Schausteller jeden Herbst einem Millionenpublikum zwei Wochen lang Kirmesvergnügen und Partyevents auf der Bremer Bürgerweide. Der Umzug am zweiten Freimarktssonnabend gilt als Höhepunkt des Festes. Rund 200.000 Menschen werden diesem Tag voraussichtlich auf Bremens Straßen unterwegs sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kirsten Rademacher, Dirk Böhling Originaltitel: Mit Pauken und Trompeten