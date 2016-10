NDR 08:30 bis 09:00 Reportage Verschleiert im Norden Der Streit um das Burka-Verbot D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Soll das Tragen einer Burka in Deutschland verboten werden oder nicht? Diese Frage erhitzt seit Wochen die Gemüter, auch in Norddeutschland. Nur: Warum eigentlich? Haben wir es mit einer medialen Scheindebatte zu tun oder handelt es sich um ein reales gesellschaftliches Problem? Wie viele Niqab- oder Burkaträgerinnen gibt es überhaupt? Reporterin Nadia Kailouli ist Muslimin, in Deutschland geboren und sozialisiert, liberal, offen, selbstbewusst und gläubig. Für sie kam ein Kopftuch nie infrage. Sie respektiert, dass andere sich für ein Kopftuch entscheiden. Warum Frauen jedoch das Gesicht hinter einem Schleier verstecken, versteht sie nicht. In der Reportage "Verschleiert im Norden" spürt Nadia Kailouli dem Aufregerthema "Burkaverbot" nach. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verschleiert im Norden