NDR 06:30 bis 07:00 Bildungsprogramm Avanti! Avanti! Italienisch mit Ima Agustoni - Galieo Galilei:"Guarda, se non mi credi!" D 1978 Stereo Der Italienischkurs "Avanti! Avanti!" führt Anfänger in einem halben Jahr zur Beherrschung der wichtigsten Konversationsformeln und der nötigsten Grammatik. Auch zur Auffrischung vorhandener Italienischkenntnisse ist die Serie hervorragend geeignet. Alle Sendungen enthalten Verständnis- und Einpräghilfen, die das Italienischlernen zum Vergnügen machen. Moderation: Ima Agustoni Originaltitel: Avanti! Avanti! Regie: Ima Agustoni