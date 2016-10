WDR 08:15 bis 09:45 Komödie Urlaub mit kleinen Folgen D 2010 2016-10-22 02:30 Stereo Untertitel HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Als die hübsche Marketingexpertin Billie einige Wochen nach dem heißen Urlaubsflirt mit dem spanischen Konditor Juan feststellt, dass sie schwanger ist, entscheidet sie sich für das Kind und ein Leben in Spanien. Doch kann Billies und Juans Liebe auch im Alltag bestehen? Denn da gibt es noch Billies früheren WG-Mitbewohner Kurt, nun stolzer Besitzer einer kleinen Schokoladenmanufaktur in Barcelona. Billie ahnt nicht, dass der treue Freund sich erneut Hals über Kopf in sie verliebt hat ... - Die leichtfüßige, romantische Komödie über zwei alte Freunde, die auf abenteuerlichen Umwegen ihre Liebe zueinander wiederentdecken, ist großartig besetzt mit Tim Bergmann und Muriel Baumeister. Dritter im Bunde ist Gunther Gillian, in weiteren Rollen spielen Gaby Dohm und Cornelia Schmaus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Billie) Tim Bergmann (Kurt) Gaby Dohm (Elke) Gunther Gillian (Juan) Cornelia Schmaus (Pilar) Isabel Janela (Montse) Sonia Serrano (Teresa) Originaltitel: Urlaub mit kleinen Folgen Regie: Markus Bräutigam Drehbuch: Adrienne Bortoli, Ulrike Zinke Kamera: Charly Finkbeiner Musik: Siggi Mueller