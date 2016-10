3sat 04:45 bis 05:25 Dokumentation Neuseeland von oben - Ein Paradies auf Erden Mammutbäume und Inselarchipel D, NZ, AUS 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die letzte Folge der fünfteiligen Reihe führt in den Norden der Nordinsel Neuseelands, das Reich der Maori. Dort wurde 1840 das Gründungsdokument des Landes unterschrieben, das die Konflikte zwischen Europäern und Maori befriedete. Es heißt, von der nördlichsten Spitze seien die verstorbenen Maori ins Land ihrer Ahnen aufgebrochen. Magisch ist der Waipoua Wald, der in seiner Mitte die älteste und größte Kauri-Fichte der Welt beherbergt, und märchenhaft die Unterwasserwelt der zerklüfteten Ostküste, in der sogar Orca-Wale zu Hause sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: New Zealand from Above Regie: Bruce Morrison Drehbuch: James Heyward Musik: Milan Meyer-Kaya