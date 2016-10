3sat 22:50 bis 23:50 Musik Schwetzinger SWR Festspiele 2016 Veronika Eberle & Friends spielen Schubert Franz Schubert: Oktett F-Dur D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die junge Geigerin Veronika Eberle und ein hochkarätiges Ensemble begleiteten im Mai 2016 bei den "Schwetzinger SWR Festspielen" die international gefeierte Sopranistin Anna Prohaska. Sie spielten Schuberts Oktett F-Dur. Das Oktett zählt zu Schuberts populärsten kammermusikalischen Werken. Der Komponist sah darin eine "Vorstudie" zu einer Sinfonie, die er noch zu schreiben hoffte und die sich vom großen Vorbild Beethoven emanzipieren konnte. Veronika Eberles technische Perfektion und Virtuosität werden ebenso gelobt wie ihre künstlerische Reife und Ausdrucksfähigkeit. Von 2001 bis 2012 studierte die deutsche Geigerin an der Musikhochschule München bei Ana Chumachenco. Internationale Aufmerksamkeit erlangte sie 2006 im ausverkauften Festspielhaus der Salzburger Osterfestspiele in einem Konzert mit den Berliner Philharmonikern unter Leitung von Simon Rattle, wo sie mit Beethovens Violinkonzert begeisterte. Weitere Glanzlichter ihrer bisherigen Karriere waren Konzerte mit den New Yorker Philharmonikern, dem Los Angeles Philharmonic Orchestra, dem Tonhalle-Orchester Zürich, dem NHK-Sinfonieorchester und dem Philharmonischen Orchester Rotterdam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Veronika Eberle (Violine), Anna Prohaska (Sopran) Originaltitel: Schwetzinger SWR Festspiele 2016 Regie: Nanna Schmidt