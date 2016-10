3sat 22:20 bis 22:50 Magazin Kulturzeit extra: Flandern und die Niederlande lesen Kulturzeit erkundet das Gastland der Frankfurter Buchmesse Flandern und die Niederlande lesen - D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Das belgische Flandern und die Niederlande sind mit Terror, Konflikten und gescheiterter Integration konfrontiert. Wie spiegelt sich der gesellschaftliche Wandel in der Literatur wider? Schriftsteller wie der Flame Stefan Hertmans und der Niederländer Tommy Wieringa erörtern, was Bücher für ein friedliches Zusammenleben tun können. Für Leon de Winter ist Lesen eine Form von Beten: "Bitte glauben Sie mir. Gehen Sie mit mir in eine andere Welt. Es gibt da große Geschichten zu erzählen." Geschrieben sind diese Geschichten alle in derselben Sprache: Niederländisch. Gemeinsam treten Flandern und die Niederlande in diesem Jahr als Gastländer der Frankfurter Buchmesse auf. Doch die etwa sechs Millionen Flamen und knapp 17 Millionen Niederländer unterscheiden sich durchaus in ihrer Denk- und Ausdrucksweise. "In unserer Kultur ist Identität Fastfood", sagt der in New York lebende Niederländer Arnon Grünberg. Was Belgien für Jung-Literaturstars wie Lize Spit bedeutet und was der Lyriker Tsead Bruinja in Friesland vom Rest der Niederlande hält? "Kulturzeit extra" fragt danach und wirft einen besonderen Blick auf literarische Meisterwerke und Kinderbücher: Heiter und fantasiereich sind sie, aber auch schmerzvoll. Die Tradition und Bedeutung vor allem der Kinderbuchliteratur ist eine besondere. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kulturzeit extra