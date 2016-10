3sat 16:30 bis 18:00 Komödie Er kann's nicht lassen D 1962 Nach Erzählungen von G. K. Chesterton Untertitel SW 20 40 60 80 100 Merken Die Insel Abbotts Rock ist kaum der Platz, wo sich komplizierte Kriminalfälle ereignen. Deshalb hat der Bischof sein Sorgenkind, den Hobbydetektiv Pater Brown, dorthin versetzt. Doch Pater Brown entdeckt in der Ruine der alten Kirche einen verschollenen van Dyck und kommt erneut auf die Titelseite der Zeitungen. Als das kostbare Gemälde gestohlen wird vermutet Inspektor O'Connally, dass internationale Spezialisten am Werk waren. Spürnase Brown hingegen verfolgt eine andere Spur - mit Erfolg: Das verschwundene Gemälde hängt eines Tages wieder in der Kirche. Der Bischof jedoch ist entsetzt: Einige Zeitungen unken, dass die Kirche neuerdings Beziehungen zur Unterwelt habe. So versetzt der Kirchenmann Pater Brown erneut in eine Gegend mit einer niedrigen Kriminalitätsrate - nach Schloss Darroway. Doch kaum ist der Pater dort angekommen, ereignet sich ein tödlicher Unfall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heinz Rühmann (Pater Brown) Grit Boettcher (Berenice) Rudolf Forster (Bischof) Lina Carstens (Mrs. Smith) Ruth-Maria Kubitschek (Mrs. Holland) Siegfried Wischnewski (Inspektor O`Connally) Horst Tappert (Simpson) Originaltitel: Er kann's nicht lassen Regie: Axel von Ambesser Drehbuch: Carl Merz, Egon Eis Kamera: Erich Claunigk Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12

