3sat 11:00 bis 12:30 Familiensaga Ringstraßenpalais Die Verschwörung A, D 1981

Die dreiteilige Reihe "Ringstraßenpalais" erzählt die Geschichte der Wiener Familie Artenberg. Der 60. Geburtstag von Franz Artenberg und das 125-jährige Bestandsjubiläum der Bank "Stein & Mendel" stehen an. Artenberg freut sich, die weitverzweigte Familie in seinem Haus begrüßen zu dürfen. Zugleich will er sich aus dem Berufsleben zurückziehen. Die beiden weiteren Folgen von Ringstraßenpalais zeigt 3sat an den beiden kommenden Samstagen um 11.00 Uhr.

Schauspieler: Klaus Wildbolz (Franz Artenberg) Nicolin Kunz (Toni Artenberg) Alfons Haider (Bernie Artenberg) Christoph Schobesberger (Edi Artenberg) Hertha Schell (Hanna Klopf) Götz von Langheim (Klopf) Helma Gautier (Steffi) Originaltitel: Ringstraßenpalais Regie: Rudolf Nussgruber Drehbuch: Hellmut Andics Kamera: Gerhard Hierzer Musik: Toni Stricker Altersempfehlung: ab 12