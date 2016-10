KI.KA 20:10 bis 21:00 Jugendserie Trio - Die Kepler Diamanten Der Hinterhalt / Taschendiebe N, D 2014-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Der Hinterhalt: Nora, Lars und Besten sind zu Emma nach Hamburg gefahren. Schwartz hat herausgefunden, dass die Kinder im Besitz der Münze sind und will sie um jeden Preis bekommen. Nora will die Münze aber nur herausgeben, wenn ihr Vater dafür freigelassen wird. Besten glaubt, Schwartz hereinlegen zu können, aber dieser hat schon vorgesorgt... TRIO finden an einer markierten Stelle ein kleines Kristallprisma, aber sie haben keine Ahnung, wozu es dienen soll. Trotzdem sind sie sich sicher, dass sie auf der richtigen Fährte nach den "Kepler Diamanten" sind. Am Containerhafen wird Besten von Schwartzs Männern überwältigt und in einen Container gesperrt. TRIO muss sich beeilen ihn zu finden, denn offenbar hat er auch noch eine Herzattacke erlitten... Taschendiebe: In letzter Sekunde schafft es TRIO, Noras Opa aus dem Container zu befreien. Er wird sofort mit Verdacht auf Herzinfarkt ins Krankenhaus gebracht. Lars ist weiterhin davon überzeugt, dass der einzige Weg, Noras Vater aus den Fängen von Schwartz zu befreien, ist, vor ihm den Diamantenschatz zu finden. Am nächsten Punkt der Schatzsuche, in der Krypta einer alten Kirche, finden TRIO eine alte Kiste, die etwas Wertvolles enthalten muss. Doch sie werden Opfer einer Taschendieb-Bande, die den Rucksack mit der Kiste stiehlt. Sie legen dem Chef der Bande, einem Heimaufseher, das Handwerk und bekommen die Kiste zurück. Doch ohne die Münze lässt sich die Kiste nicht öffnen, und die Münze hat Schwartz! TRIO muss in das schwer bewachte Hauptquartier von Schwartz eindringen und die Münze zurückholen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: TRIO: Keplerdiamantene Regie: Arne Lindtner Naess, Morten Hovland Drehbuch: Trond Morten Venaasen, Morten Hovland Musik: Sindre Hotvedt, Stein Berge Svendsen