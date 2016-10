KI.KA 18:50 bis 19:00 Kinderserie Unser Sandmännchen Fuchs & Elster: Herr Fuchs in Not Fuchs und Elster: "Herr Fuchs in Not" D 2010 Stereo 16:9 Live TV Merken Fuchs & Elster: Herr Fuchs in Not: Herr Fuchs fegt Laub und Frau Elster will lieber mit ihm spielen. Beinah gibt es Streit, aber als die Elster die Blase von Herrn Fuchs verarztet, vertragen sie sich wieder. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unser Sandmännchen Regie: Gerhard Behrendt Drehbuch: Ingeborg Feustel