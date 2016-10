KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Der kleine Ritter Trenk Aufbruch in der Nacht / Der Ferkeltrick / Überfall auf die Burg / Die Räuberfalle / Gauklerspiele D 2009-2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Aufbruch in der Nacht: Der Bauernjunge Trenk kann das Unrecht des bösen Ritters Wertolt gegen seine Familie nicht mehr ertragen und flieht mit seinem Ferkel in die Stadt, um dort als Handwerksgeselle Arbeit zu finden. Wenn er dort ein Jahr lang unentdeckt bleibt, wird er nach dem mittelalterlichen Gesetz "Stadtluft macht frei" freier Bürger. Sein Traum ist es, dann seine Eltern und seine Schwester Mia Mina zu sich zu holen und für alle ein schönes Haus zu bauen. Bei seiner Flucht begegnet Trenk einem eigenartigen Mädchen, das sich dann aber als der verkleidete Gauklerjunge Momme Mumm entpuppt. Gemeinsam entkommen sie im Wald den Häschern Wertolts, die den entlaufenen Bauernjungen fangen sollen. Als Trenk und Momme die Stadt erreichen, sind die Wärter am Stadttor schon vor einem Jungen mit einem Ferkel gewarnt. Momme und Trenk müssen sich etwas einfallen lassen, um in die Stadt zu kommen, und das tun sie auch. Ferkelchen wird kurzerhand zu einem verzauberten Magier erklärt. Der Ferkeltrick: Trenk ist enttäuscht: In der Stadt findet sich keine Arbeit für einen streunenden Bauernjungen. Aber sein Gauklerfreund Momme Mumm weiß einen Ausweg: Mit Hilfe von Ferkelchen führen sie auf dem Marktplatz einen Trick vor, bei dem Ferkelchen scheinbar hellsehen kann. Damit verdienen sie sich erst einmal etwas zu essen. Sie schaffen es auch, erneut den Häschern von Ritter Wertold dem Wüterich zu entkommen. Trenk muss sich nun entscheiden zwischen einem aufregenden Leben als fahrender Gaukler und seinem eigentlichen Ziel, Geld für seine hungernde Familie zu verdiernen. Als er auf Ritter Dietz von Durgelstein und dessen furchtsamen Sohn Zink trifft, bekommt er überraschend ein märchenhaftes Angebot: Er soll anstelle von Zink eine Ausbildung als Ritter beginnen. Überfall auf die Burg: In einem Schnellkurs bekommt der Bauernjunge Trenk wichtige Verhaltensregeln eines zukünftigen Ritters eingebläut. Als währenddessen die Häscher von Wertold dem Wüterich den Sohn von Ritter Dietz für den entlaufenden Leibeigenen halten und festnehmen wollen, können sein Vater und Trenk ihn gerade noch retten. Ritter Hans von Hohenlob erwartet auf seiner Burg mit dem Kaplan seinen neuen Pagen, und endlich treffen die Besucher ein. Trenk stellt sich in seiner neuen Rolle zuerst nicht sonderlich geschickt an, doch das fällt niemandem auf. Nur das freche Burgfräulein Thekla von Hohenlob kommt sofort hinter das Geheimnis, aber sie verrät Trenk nicht. In der Nacht lässt Wertolt Burg Hohenlob von ein paar seiner finsteren Gesellen überfallen. Gemeinsam wehren Thekla und Trenk den Angriff ab und schließen dann eine Abmachung: Sie verrät nicht, dass Trenk nur ein einfacher Bauernjunge ist. Dafür bringt er ihr alles bei, was er in seiner Ritterausbildung lernt. Die Räuberfalle: Trenk lernt den Burgenalltag kennen und bekommt als erste Mutprobe eine scheinbar ganz leichte Aufgabe gestellt: Eigentlich soll er für Ritter Hans nur einige Kieselsteine vom Bach holen. Doch Trenk unterschätzt die Sache, denn im Wald fällt er einer Räuberbande in die Hände. Thekla ist ihm heimlich nachgeschlichen und befreit ihn mit ein paar Kunstschüssen ihrer Erbsenzwille. Die benommenen Räuber geben aber nicht auf. Als Pilger verkleidet, bittet der Räuberhauptmann um Einlass in die Burg. Er schafft es auch, für seine Männer den unter der Burgmauer angelegten Geheimgang zu öffnen. Doch Trenk und Thekla vereiteln den Einbruch und nehmen die Räuber gefangen. Eine Gerichtsverhandlung wird auf Hohenlob angesetzt. Durch den Einspruch von Trenk lässt Ritter Hans Milde walten und nimmt die verarmten und hungrigen Räuber als seine neue Burgwache auf. Gauklerspiele: Hans von Hohenlob hat eine wunderbare Idee: Er wird ein Fest zum 100-jährigen Jubiläum von Burg Hohenlob veranstalten, ein "Spektakulum" mit vielen Gästen. Neben dem Fürsten sind auch Wertold der Wüterich und Ritter Dietz von Durgelstein eingeladen. Letzterer schärft seinem Sohn Zink noch einmal ein, bloß nicht zu verraten, dass er mit dem Bauer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Ritter Trenk Regie: Eckart Fingberg Drehbuch: Jens Maria Merz, Stefanie Schütz, Ishel U. Eicher, John Chambers, Eckart Fingberg Musik: Sebastian Horn, Leonhard Schwarz