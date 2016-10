KI.KA 10:45 bis 11:45 Magazin Tigerenten Club Kinofilm: Burg Schreckenstein D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Thema: Kinofilm: Burg Schreckenstein: Eine Kissenschlacht, die Federn fliegen - erst zwischen dem Moderatorenpaar, dann zwischen den 100 Studiokindern, und zwar Mädchen gegen Jungs. Das ist der Grundkonflikt in der millionenfach verkauften Kinderbuchreihe von Oliver Hassencamp. In den alten Gemäuern des Jungen-Internats "Burg Schreckenstein" tüfteln die erfindungsreichen Buben eifrig an bösen Streichen, um den arroganten Mädchen des benachbarten Internats Rosenfels eins auszuwischen. Doch die Mädels sind keineswegs auf den Kopf gefallen und lassen sich allerhand einfallen, um es den "Schreckies" heimzuzahlen. Im Studio erzählen die beiden heute 13-jährigen Hauptdarsteller Nina und Maurizio von den Dreharbeiten und der flotten Filmmusik. Natürlich sind sie auch bei der großen Kissenschlacht am Schluss beteiligt, zusammen mit den Zuschauerkindern. Diese kommen vom der Christiane-Herzog-Realschule aus Nagold und vom Evangelischen Schulzentrum Michelbach (beide Baden-Württemberg). Ihre Spieleteams kämpfen auch um Spendengelder, für Hilfsprojekte des "Hammer-Forum", das Kinder in Krisengebieten medizinisch versorgt. Tigerenten Club im Internet: www.tigerentenclub.de In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tigerenten-Club