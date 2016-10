KI.KA 08:40 bis 09:00 Trickserie Tauch, Timmy, Tauch! Ein Tag mit U-Boot D / Die Babysitter USA, GB, AUS, D 2005-2007 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Ein Tag mit U-Boot D: Timmy und Bess trainieren verschiedene U-Boot-Manöver, denn morgen ist ein wichtiger Tag. U-Boot D höchstpersönlich, Timmys großes Vorbild, kommt angereist, um den beiden eine Prüfung abzunehmen. Timmy ist sehr ehrgeizig und versucht, sämtliche Übungen in Rekordgeschwindigkeit hinzukriegen. Der Tag der Prüfung ist da, und Timmy vergeigt alle Manöver. Er überhört ein Signal seines Radars, stößt beim Ringetauchen gegen die Ringe und vergisst beim Rettungsmanöver, den Abschlepphaken richtig zu befestigen. U-Boot D macht sich seine Notizen und Timmy ist sicher, dass er durch die Prüfung gefallen ist und die Ausbildung beenden muss. In der Tat sieht es nicht gut aus für Timmy. Aber da hat U-Boot D bei seiner Abreise eine Panne und droht, auf die spitzen Felsen zu fallen. Die Babysitter: Taucher Tom hat einen süßen, kleinen Babykraken gefunden, der seine Mutter verloren hat. Bis der kleine Schelm groß ist, müssen Tom und die beiden U-Boote auf ihn aufpassen. Bess und Timmy reißen sich darum, babysitten zu dürfen. Taucher Tom übergibt ihnen die Verantwortung für den kleinen Racker. Aber kaum sind Timmy und Bess mit ihm draußen zum Spielen, erreicht sie ein Funkruf von Suzie, die den beiden eine Wasserhose weit draußen im Meer zeigen will. Viel zu gefährlich für den kleinen Schelm. Also überreden die beiden U-Boote Roberta, auf den Babykraken aufzupassen. Als es der zu anstrengend wird, übergibt sie den Schelm an Ranger Bill, der bringt ihn zu UMA. Da befällt Timmy und Bess ein schlechtes Gewissen. Schließlich haben sie die Verantwortung für den kleinen Schelm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Pete Stefanow (Timmy) Katharina Ritter (Bess) Robin Kahnmeyer (Taucher Tom) Konrad Bösherz (Skid) Bernhard Völger (Käpt'n Brandt) Helga Sasse (UMA) Ben Posener (Ranger Bill) Originaltitel: Dive Olly Dive! Regie: Bob Doucette, Jane Schneider, Garry Hurst Drehbuch: Melanie Alexander, Simon Hopkinson, Susan Oliver, Gina Roncoli, Dan Wicksman, Gibson Nolte Musik: Ceiri Torjussen