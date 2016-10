ARD alpha 16:30 bis 16:55 Magazin X:enius Ökodetektive - Wie bekämpft man Umweltkriminalität Ökodetektive: Wie bekämpft man Umweltkriminalität? D 2016 16:9 Merken Luchse, Bären, Wölfe und Greifvögel sind in Europa streng geschützt. Nachdem sie noch bis vor 50 Jahren legal gejagt werden durften, waren sie in manchen Ländern fast ausgerottet. Jetzt bemühen sich Staat und Naturschützer mit kostspieligen Programmen um ihre Wiederansiedlung und den Aufbau neuer Populationen. Doch vielerorts werden diese Tiere weiter gejagt und getötet, trotz drohender Gefängnisstrafe für die Täter. Die Polizei ist machtlos. Deswegen ermitteln Naturschutzverbände auf oft eigene Faust. "xenius begibt sich auf die Pirsch und ermittelt zusammen mit einem Ökodetektiv. Die "xenius-Moderatoren Gunnar Mergner und Dörthe Eickelberg spüren mit ihm illegale Fallen auf und dokumentieren, wie Greifvogelmörder überführt und dingfest gemacht werden. Doch Vorsicht: Wurde ein Opfer vergiftet, droht auch Gefahr für denjenigen, der es findet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dörthe Eickelberg, Gunnar Mergner Originaltitel: X:enius