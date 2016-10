Silverline 03:50 bis 05:20 Horrorfilm Kiss the Abyss USA 2010 20 40 60 80 100 Merken Mark und Lesley sind ein glücklich verheiratetes Ehepaar. Nichts scheint ihrem Glück im Wege zu stehen, bis zu jenem schicksalhaften Tag, als Lesley von einem Einbrecher ermordet wird. Für Mark bricht eine Welt zusammen. Er kann sich ein Leben ohne seine geliebte Frau nicht vorstellen. Aus diesem Grund macht er sich auf den Weg zu Gus, einem in der Wüste lebenden Einsiedler. Durch Einsatz eines mysteriösen Serums soll dieser Lesley wieder ins Leben zurückholen. Tatsächlich gelingt das Experiment und Lesley erwacht wieder zum Leben. Doch etwas stimmt mit Lesley nicht. Sie scheint sich verändert zu haben. Sie verspürt einen wachsenden Hunger. Einen Hunger nach Fleisch und Blut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nikki Moore (Lesley (as Nicole Moore)) Scott Wilson (Mark) Scott Mitchell Nelson (Stephen) James Mathers (Harold) Mark Craig (Garrett) Douglas Bennett (Gus) Ronnie Gene Blevins (Bruce) Originaltitel: Kiss the Abyss Regie: Ken Winkler Drehbuch: Eric Rucker, Ken Winkler Musik: Robert ToTeras Altersempfehlung: ab 18