Silverline 21:45 bis 23:25 Thriller Fragile E, GB 2005 20 40 60 80 100 Merken Die amerikanische Kinderkrankenschwester Amy kommt auf eine neblige britische Kanalinsel, um im von der Schließung bedrohten Mercy Falls Hospital die Nachtschicht zu übernehmen. Schon in der ersten Nacht macht Amy die Bekannschaft mit einer unheimlichen Geistererscheinung, die unter den Kindern als ""das mechanische Mädchen"" gefürchtet wird und eine Verlegung der Station offenbar mit Gewalt verhindern. will. Als kein Erwachsener Amys Beobachtungen glauben mag, muss diese allein dem Phänomen auf den Grund gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Calista Flockhart (Amy) Richard Roxburgh (Robert) Elena Anaya (Helen) Gemma Jones (Mrs. Folder) Yasmin Murphy (Maggie) Colin McFarlane (Roy) Michael Pennington (Marcus) Originaltitel: Frágiles / Fragile Regie: Jaume Balagueró Drehbuch: Jaume Balagueró, Jordi Galceran Kamera: Xavi Giménez Musik: Roque Baños Altersempfehlung: ab 16