Silverline 18:50 bis 20:15 Horrorfilm The Presence - Besessen von Dir USA 2010

Um den Sorgen des Alltags zu entfliehen, fährt eine Frau in eine abgelegene Hütte im Wald. Aber sie ist nicht lang alleine, denn ein Geist haust in der Hütte und beginnt die Frau zu bedrängen. Als der Freund der Frau in der Hütte ankommt, wird die Bedrohung im Haus immer stärker und heftiger. Doch auch das Verhalten der Frau wird immer besessener und obskurer und ihr Freund fürchtet, dass sich eine Liebesbeziehung zwischen dem Geist und ihr entwickelt hat.

Schauspieler: Mira Sorvino (The Woman) Shane West (Ghost) Justin Kirk (The Man) Tony Curran (The Man In Black) Muse Watson (Mr. Browman) Deobia Oparei (Woodsman) Originaltitel: The Presence Regie: Tom Provost Drehbuch: Tom Provost Musik: Conrad Pope Altersempfehlung: ab 16