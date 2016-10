Silverline 14:10 bis 16:00 Horrorfilm Locked in a Room USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Drei Teenager werden in drei verschiedenen Räumen gefangen gehalten und von einer grausigen Stimme gequält, die von außerhalb der Räume erschallt. Dabei werden sie von einem maskierten Mann überwacht, der jede ihrer Bewegungen und Gefühlsregungen genauestens dokumentiert. Schließlich statten ihnen die Peiniger, die für ihre Gefangenschaft verantwortlich sind, einen Besuch ab. Doch eine Erklärung, was all dies zu bedeuten hat, gibt es nicht. Nur eins wird ihnen mit jeder Sekunde, die sie in Gefangenschaft verbringen klarer: Die Chancen, jemals wieder in die Freiheit zu gelangen, sinkt mit jeder Minute, die sie dort festsitzen. Und eine Frage bleibt: Wer steckt hinter dieser Folter? Die Antwort ist erschreckend. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Miano (Attorney Kelogg) Carlucci Weyant (Blake) Rae'Ven Larrymore Kelly (Attorney Goldstein) DJ Perry (Mr. Creepy) Judy Nanney (Gavin) Mella Barnes (Hannah) Robert Bradley (Gunman) Originaltitel: Locked in a Room Regie: Larry Simmons Drehbuch: Larry Simmons Altersempfehlung: ab 16