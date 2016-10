Sky Bundesliga 12:30 bis 14:55 Fußball Live Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Heidenheim - Dynamo Dresden, 10. Spieltag D Stereo Live 16:9 HDTV Merken An der Heidenheimer Defensive beißt sich die Liga die Zähne aus. Beim 2:0 in Fürth gelang dem FCH das fünfte Zu-null-Spiel. Mit satten 18 Punkten ist das Team aus der Ostalb erster Verfolger von Spitzenreiter Braunschweig. "Es ist vieles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben", freute sich Stürmer und Schütze des zweiten Tores Tim Kleindienst, "wir können mehr als zufrieden sein." Himmelhoch jauchzend waren die Dresdner nach dem 5:0-Kantersieg gegen den VfB Stuttgart, dem höchsten Erfolg der Zweitligageschichte. "Man hat ja manchmal Tagträume, aber dieser gehörte nicht dazu", sagte Kapitän Marco Hartmann und trat gleich auf die Euphoriebremse: "Es ist eine In Google-Kalender eintragen Bildergalerie