Sky Bundesliga 05:00 bis 07:00 Fußball Fußball: 2. Bundesliga VfB Stuttgart - 1860 München, 10. Spieltag D Stereo 16:9 HDTV Merken "Gimme Five" - der ruhmreiche VfB Stuttgart kam in Dresden mit 0:5 unter die Räder. Dabei präsentierten sich die Schwaben eher wie ein Abstiegs- und nicht wie ein Aufstiegskandidat. Vom Torwart bis zum Stürmer wirkte das Team pomadig, teilweise unmotiviert. "Diese 2. Liga ist brutal. Wenn du nicht 100 Prozent gibst, kannst du auch untergehen", kommentierte Trainer Hannes Wolf das Debakel. Eine desaströse erste Hälfte zeigte 1860 München gegen Düsseldorf und lag 0:3 zurück. In den zweiten 45 Minuten betrieben die "Löwen" Ergebniskosmetik und erzielten den Ehrentreffer zum 1:3-Endstand. Entsprechend dick war der Hals von Geschäftsführer Thomas Eichin: "Das war hi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie