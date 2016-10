Sky Atlantic HD 22:10 bis 22:40 Serien Happyish Glücklich wie ein Schwein im Dreck USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Thom (Steve Coogan) bleibt auf dem Weg zur Arbeit mit dem Zug stecken, ein toter Pendler liegt im Gleisbett. Da seine Sitznachbarin ihn in ein Gespräch verwickelt, kann er dem wichtigen Kundenmeeting, an dem er nun notgedrungen telefonisch teilnimmt, nicht ganz folgen, sehr zum Verdruss von Boss Gottfrid (Nils Lawton). Der stellt gleich Thoms Einsatz für die Firma in Frage. - Gemeine Gags und bittere Wahrheiten: satirische Comedyserie um einen Werbetexter, der in der Midlife-Krise nach dem Glück sucht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Coogan (Thom Payne) Kathryn Hahn (Lee Payne) Sawyer Shipman (Julius Payne) Bradley Whitford (Jonathan Cooke) Nils Lawton (Gottfrid) Andre Royo (Barry) Originaltitel: Happyish Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Shalom Auslander Altersempfehlung: ab 6