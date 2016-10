Sky Atlantic HD 18:30 bis 19:05 Comedyserie Flight of the Conchords Der dritte Conchord USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Band-Manager Murray (Rhys Darby) engagiert einen Bongo-Spieler für "Flight of the Conchords" ohne Bret und Jemaine (Bret McKenzie, Jemaine Clement) zu fragen. Die sind wenig begeistert und entscheiden sich, ihn postwendend wieder zu feuern. Am Ende fliegt aber Bret aus der Band. Und entscheidet, ein Konkurrenz-Duo zu gründen. - Skurrile Musik- und Improvisations-Comedy mit dem neuseeländischen Kult-Duo "Flight of the Conchords". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jemaine Clement (Jemaine) Bret McKenzie (Bret) Rhys Darby (Murray) Kristen Schaal (Mel) Arj Barker (Dave) Frank Wood (Greg) Eugene Mirman (Eugene) Originaltitel: Flight of the Conchords Regie: James Bobin Drehbuch: James Bobin, Jemaine Clement, Bret McKenzie Musik: Jemaine Clement, Bret McKenzie Altersempfehlung: ab 12