Sky Atlantic HD 16:30 bis 17:05 Comedyserie Flight of the Conchords Top Gun USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Die Freunde und Bandkollegen Bret (Bret McKenzie) und Jemaine (Jemaine Clement) lernen zwei Frauen in einem Croissant-Shop kennen und haben ganz unterschiedliche Dating-Erfahrungen. Ihr Manager Murray (Rhys Darby) lehnt derweil einen Plattenvertrag ab. - Skurrile Musik- und Improvisations-Comedy mit dem neuseeländischen Kult-Duo "Flight of the Conchords". Schauspieler: Jemaine Clement (Jemaine) Bret McKenzie (Bret) Rhys Darby (Murray) Kristen Schaal (Mel) Arj Barker (Dave) Eugene Mirman (Eugene) Eliza Coupe (Lisa) Originaltitel: Flight of the Conchords Regie: James Bobin Drehbuch: Eric Kaplan Musik: Jemaine Clement, Bret McKenzie Altersempfehlung: ab 12