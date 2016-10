Sky Atlantic HD 14:35 bis 15:05 Comedyserie Flight of the Conchords Yoko USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Bret und Jemaines (Bret McKenzie, Jemaine Clement) sind nicht nur die Zwei-Mann-Combo "Flight of the Conchords" sondern auch beste Freunde. Doch als Bret endlich mit Coco (Sutton Foster) zusammenkommt, begleitet ihn Jemaine weiterhin zu all ihren Verabredungen. Als Bret ihn bittet, damit aufzuhören, vermutet Jemaine, dass Coco versucht, die Band auseinander zu bringen. - Skurrile Musik- und Improvisations-Comedy mit dem neuseeländischen Kult-Duo "Flight of the Conchords". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jemaine Clement (Jemaine) Bret McKenzie (Bret) Rhys Darby (Murray) Kristen Schaal (Mel) Arj Barker (Dave) Sutton Foster (Coco) Janifer Cheng (Georgina) Originaltitel: Flight of the Conchords Regie: Troy Miller Drehbuch: James Bobin, Jemaine Clement, Bret McKenzie Musik: Jemaine Clement, Bret McKenzie Altersempfehlung: ab 12