Sky Atlantic HD 12:00 bis 13:00 Mysteryserie True Blood Kratzer USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Eine schreckliche Kreatur fällt Sookie (Anna Paquin) im Wald an und verletzt sie lebensgefährlich. Selbst Vampirblut scheint sie nicht retten zu können. Bill (Stephen Moyer) bringt Sookie ins Fangtasia und bittet Eric (Alexander Skarsgård) um Hilfe. In Maryanns Haus steigt unterdessen eine bombastische Party. Doch bei Tara (Rutina Wesley) will keine rechte Feierstimmung aufkommen, denn die Gäste benehmen sich zunehmend merkwürdiger. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Mehcad Brooks (Eggs) Originaltitel: True Blood Regie: Scott Winant Drehbuch: Raelle Tucker Kamera: Matthew Jensen Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16