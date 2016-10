Sky Atlantic HD 08:05 bis 09:00 Mysteryserie True Blood Begräbnis aus Liebe USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Sookie und Sam (Anna Paquin, Sam Trammell) sind auf der Suche nach dem Serienmörder. Jason (Ryan Kwanten) ist sich unterdessen nicht sicher, ob er nach allem, was vorgefallen ist, seine Beziehung mit Amy fortführen will. Bill (Stephen Moyer) bringt schließlich Jessicas Verwandlung zu einem Vampir zu Ende. Als er ihr klar machen will, was vorgefallen ist, reagiert sie völlig anders als erwartet. - Sexy, blutig, wild: emmyprämierter Mystery-Serienhit vom "Six Feet Under"-Schöpfer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Nelsan Ellis (Lafayette Reynolds) Originaltitel: True Blood Regie: Nancy Oliver Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris Kamera: John B. Aronson Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 12