Heimatkanal 02:00 bis 03:25 Komödie Drei weisse Birken D 1961 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Kunstmaler Mauschner macht sich mit seiner progressiven Lebensphilosophie nicht gerade beliebt bei der traditionsbewussten Bevölkerung eines Chiemgauer Gebirgsdorfes. Auch in der Liebe hat der Münchner einen hartnäckigen Widersacher und Konkurrenten: Kaminkehrer Hannes, der ebenfalls in die Gastwirtstochter Angela verliebt ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erika Remberg (Angela) Helmuth Schneider (Hannes) Gunnar Möller (Fritz Mauschner) Sascha Hehn (Pepperl) Beppo Brem (Jackl) Hans Fitz (Gendarm Flörchinger) Lucie Englisch (Mali Bauer) Originaltitel: Drei weiße Birken Regie: Hans Albin Drehbuch: Hans Fitz Kamera: Dieter Wedekind Musik: Herbert Jarczyk, Werner Scharfenberger, Gert Wilden Altersempfehlung: ab 6

