Sturmzeit spielt in der Zeit des Ersten Weltkrieges und erzählt die Geschichte einer Frau, die an den beiden Dingen, die ihr im Leben am meisten bedeuten, festzuhalten versucht: der Liebe und ihrem Geschäft. Felicia ist ein schönes und überraschend unabhängiges Mädchen, gerade 18 geworden und verliebt in Maksim, einen Revolutionär, der ihr neben seiner politischen Überzeugung nie seine ungeteilte Liebe schenken kann. Von dieser Erfahrung bitter enttäuscht heiratet sie unbedacht den reichen, aber gefühlskalten Alex Lombard. Dass die beiden nicht zusammen passen, wird spätestens in dem Moment klar, als Felicia aus Osteuropa zurückkehrt - schwanger von einem anderen Mann. In Google-Kalender eintragen