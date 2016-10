Heimatkanal 18:35 bis 19:20 Familiensaga Forsthaus Falkenau Folge: 296 Wettkampffieber D 2012 Stereo 16:9 Merken Zahlreiche Musher treten bei dem beliebten Störzinger Hundewagenrennen an. Während der letzten Trainingseinheiten überprüft Förster Stefan Leitner noch einmal die Streckenabsperrungen. Plötzlich kommt ihm ein führerloser Wagen entgegen: Der Star-Musher Thomas Anger ist gestürzt und hat sich am Fuß verletzt - sehr zum Ärger der Molkerei Grandl, den Veranstalter des alljährlichen Rennens, der Anger als Publikumsmagnet engagiert hat. Molkereisohn Konstantin bittet Jenny, ihren Vater Stefan zu überreden, Anger zu vertreten. Dann stellt sich heraus, dass Angers Sturz kein Unfall war und die Achse manipuliert wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hardy Krüger Jr. (Stefan Leitner) Gisa Zach (Marie Stadler) Martin Lüttge (Wolfgang Leitner) Günther Schramm (Josef Neureuther) Veronika Fitz (Marianne Rainders) Maxi Warwel (Daniela Königstein) Lion Sokar (Daniel Schwanthaler) Originaltitel: Forsthaus Falkenau Regie: Andreas Jordan-Drost Drehbuch: Jürgen Werner Kamera: Stefan Baur Musik: Bernhard Zeller Altersempfehlung: ab 12