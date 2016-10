Heimatkanal 12:45 bis 14:00 Märchenfilm Tischlein deck dich D 1956 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Des Schneidermeisters Söhne Peter, Paul und Hans sollen nach dem Willen des Vaters ebenfalls das Schneiderhandwerk erlernen, obwohl sie ganz andere Wünsche haben. Als die sprechende bösartige Ziege des Schneiders fälschlich behauptet, seine Söhne hätten sie gequält und ihr nichts zu fressen gegeben, müssen die drei Söhne des Vaters Haus verlassen. In der Fremde erlernt Peter das Tischlerhandwerk, Paul wird Müller und Hans Drechsler. Nach ihren Lehrjahren wollen die Drei wieder zurück in ihr Heimatdorf, weil drei Mädchen auf sie warten. Aber auch der alte Schneidermeister sehnt sich nach seine Söhnen, da er inzwischen die Lügen seiner Ziege durchschaut hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Werner Stock (Schneidermeister) Wolfgang Draeger (Peter) Harald Dietl (Paul) Horst Keitel (Hans) Siegrid Hackenberg (Marie) Karola Ebeling (Liesel) Rita-Maria Nowotny (Kätchen) Originaltitel: Tischlein, deck dich Regie: Fritz Genschow Drehbuch: Fritz Genschow, Renée Stobrawa Kamera: Gerhard Huttula Musik: Richard Stauch Altersempfehlung: ab 6