Heimatkanal 08:15 bis 09:50 Tanz Der Komödienstadel - Alles für die Katz D 1970 Stereo Merken Die Mühlenwirtin ist außer sich: Der Nachbar Pfaffinger hat ihren heiß geliebten Kater Peterl erschossen, weil er angeblich drei Hühner geräubert hat. Ein heftiger Streit entbrennt. Die Mühlenwirtin verlangt vom Pfaffinger 100 Mark Schmerzensgeld, die dieser partout nicht zahlen will. Darüber verärgert, will die Wirtin ihr Grundstück nicht mehr an ihn verkaufen. Seine Pläne, darauf eine Reitbahn zu bauen, rücken so in weite Ferne. Auch die Liebschaft zwischen der Tochter der Mühlenwirtin und Paffingers Sohn wird durch den Streit arg getrübt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marianne Lindner (Mühlenwirtin) Ursula Herion (Ursula, ihre Tochter) Erni Singerl (Vroni, Magd auf dem Mühlenhof) Beppo Brem (Pfaffinger, Nachbarn) Ossi Eckmüller (Peter, sein Sohn) Maxl Graf (Vinzenz, Knecht auf dem Mühlenhof) Max Grießer (Schlumberger, Vertreter) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Olf Fischer, Ernst Schmucker Drehbuch: August Hinrichs, Edmund Steinberger Musik: Raimund Rosenberger Altersempfehlung: ab 6