Sky Cinema Hits 22:15 bis 22:30 Dokumentation Featurette: Star Wars: Eine neue Hoffnung The Battle of Yavin Overview USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken 1. Staffel, Folge 3: Das Featurette gibt einen Überblick über die Modelle und Techniken, die für die epische Schlacht von Yavin zum Einsatz kamen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Featurette: Star Wars: Episode IV Altersempfehlung: ab 12