MGM 01:55 bis 03:40 Western Das letzte Gefecht USA, MEX 1954 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1876 am Little Big Horn: Die Sioux-Indianer liefern sich eine blutige Schlacht mit den Truppen General Custers. Major Parrishs (Dale Robertson) Sympathie für die Indianer wird ihm zum Verhängnis: Nach einem Gespräch mit Häuptling Sitting Bull (J. Carroll Naish) wird er des Verrats beschuldigt und zum Tode verurteilt. Nur der Präsident kann ihn noch retten. - Klasse Indianer-Western aus der Blütezeit des Genres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: J. Carrol Naish (Sitting Bull) Dale Robertson (Bob Parrish) Mary Murphy (Kathy) John Litel (Gen. Wilford Howell) Iron Eyes Cody (Crazy Horse) Douglas Kennedy (Oberst Custer) John Hamilton (Präsident Grant) Originaltitel: Sitting Bull Regie: Sidney Salkow Drehbuch: Jack de Witt, Sidney Salkow Kamera: Charles Van Enger, Víctor Herrera Musik: Raoul Kraushaar

