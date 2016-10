MGM 16:45 bis 18:40 Kriegsfilm Die letzte Schlacht USA 1978 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vietnam, 1964: Eine Spezialeinheit der US-Armee soll das Dorf Muc Wua zu einem Militärstützpunkt ausbauen. Das Dorf wurde Jahre zuvor von den Franzosen in einem aussichtslosen Kampf aufgegeben. Den Amerikanern unter dem Kommando von Major Barker (Burt Lancaster) scheint dasselbe Schicksal zu widerfahren. - Realistisches Kriegsspektakel mit einer guten Story. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Lancaster (Maj. Asa Barker) Craig Wasson (Cpl. Stephen Courcey) Jonathan Goldsmith (Sgt. Oleonowski) Marc Singer (Capt. Alfred Olivetti) Joe Unger (Lt. Raymond Hamilton) Dennis Howard (Cpl. Abraham Lincoln) David Clennon (Lt. Finley Wattsberg) Originaltitel: Go Tell the Spartans Regie: Ted Post Drehbuch: Wendell Mayes Kamera: Harry Stradling Jr. Musik: Dick Halligan