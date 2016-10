MGM 13:45 bis 15:15 Western An seinen Stiefeln klebte Blut I, E 1966 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Indianer Joe (Burt Reynolds) hat als einziger ein Blutbad überlebt, das der Bandit Duncan (Aldo Sambrell) in seinem Dorf angerichtet hat. Joe schwört Rache. Als Nächstes will Duncan das Städtchen Pyote überfallen. Die Bewohner machen Joe ein Angebot: Jeder Einwohner will ihm pro getötetem Banditen einen Dollar zahlen. - Klasse Spaghetti-Western von "Django"-Regisseur Sergio Corbucci mit Musik von Ennio Morricone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Burt Reynolds (Navajo Joe) Fernando Rey (Vater Rattigan) Aldo Sambrell (Mervyn 'Vee' Duncan) Nicoletta Machiavelli (Estella) Tanya Lopert (Maria) Franca Polesello (Barbara) Lucia Modugno (Geraldine) Originaltitel: Navajo Joe Regie: Sergio Corbucci Drehbuch: Ugo Pirro, Piero Regnoli Kamera: Silvano Ippoliti Musik: Ennio Morricone