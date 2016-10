Sky Krimi 01:35 bis 03:10 Krimi Camilla Läckberg: Mord in Fjällbacka Die Tränen der Santa Lucia S 2013 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Das weihnachtliche Lichterfest naht, und Lovisa, die Darstellerin der Santa Lucia, ist verschwunden. Während Krimiautorin Erica Falck nachforscht, landet der Fischgroßhändler Henrik Lagerman tot in einer Kiste. Er hatte eine Beziehung zu der deutlich jüngeren Lovisa. Haben die beiden Fälle etwas miteinander zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claudia Galli (Erika Falck) Richard Ulfsäter (Patrik Hedström) Eva Fritjofson (Kristina) Pamela Cortes Bruna (Paula) Lennart Jähkel (Mellberg) Ann Westin (Annika) Sven-Bertil Taube (Elias) Originaltitel: Fjällbackamorden Regie: Rickard Petrelius Drehbuch: Linn Gottfridsson Kamera: Mats Axby Musik: Johan Nilsson Altersempfehlung: ab 12

