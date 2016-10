Sky Krimi 00:45 bis 01:35 Krimiserie SOKO Rhein-Main Das Versprechen D 2007 Stereo 16:9 Merken Journalist Erdal Alimin wird tot aufgefunden. Sein Auto kann kurz darauf in einem nahegelegenen Waldstück sichergestellt werden. Die SOKO-Kommissare entdecken im Wagen eine Flash-Karte, auf der Bilder von Konsulatsangehörigen zu finden sind. Der Tote war wohl an einer heißen Story dran. SOKO-Cop Cem, selbst Türke, macht den Fall zu seiner persönlichen Sache. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ercan Durmaz (Cem Pamuk) Sven Martinek (Thomas Wallner) Daniela Preuß (Nina Horn) Daniel Wiemer (Pit Hartmann) Marita Marschall (Susanne Meder) Francis Fulton-Smith (BKA-Chef Dr. Ried) Chiara Schoras (Svenja Reeves) Originaltitel: SOKO Rhein-Main Regie: Patrick Winczewski Drehbuch: Lorenz Stassen Kamera: Anton Klima Musik: Dirk Leupolz Altersempfehlung: ab 12