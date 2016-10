Sky Krimi 18:20 bis 19:05 Krimiserie Flemming Der Gesang der Schlange D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Wochen nach dem Verschwinden der achtjährigen Miriam macht der 19-jährige Jens Krebber ein schockierendes Geständnis: Er behauptet, ein Unbekannter habe ihn beauftragt, einen Koffer mit der Leiche des Mädchens in die Spree zu werfen. Der Koffer mit der ermordeten Miriam wird gefunden, Jens Krebber zum Hauptverdächtigen erklärt. Doch Flemming zweifelt an der Schuld des Jugendlichen. Gleichzeitig muss sich Flemming um seine Freundin kümmern: Bei Ann haben die Wehen eingesetzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Finzi (Dr. Vincent Flemming) Claudia Michelsen (Kommissariatsleiterin Ann Gittel) Maren Kroymann (Kriminaldirektorin Walli Hoven) Anna Thalbach (Dr. Alissa Markus) Oliver Bröcker (KHK Henner Blum) Uwe Bohm (Dr. Lars Geulen) David Fischbach (Jens Krebber) Originaltitel: Flemming Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Peter Nix Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12