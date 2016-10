Sky Krimi 14:45 bis 15:35 Krimiserie Flemming Im Krieg und in der Liebe D 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Oldtimer-Fahrer Dr. Dietrich Freiberg rast gegen einen Baum und ist sofort tot. Eine aufgebrochene Tür sowie gestohlene Schlüssel und Handy rufen die Mordkommission auf den Plan. Eine Befragung der Familie des Opfers führt Kommissarin Ann Gittel und Dr. Vince Flemming auf eine Spur. Der Unternehmer Axel Meinhardt hatte vor dem tödlichen Unfall einen heftigen Streit mit Freiberg. Nur hat der ein Alibi. Erst der Befund der Rechtsmedizinerin Dr. Markus bringt eine neue Wendung in dem Fall. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Finzi (Dr. Vincent Flemming) Claudia Michelsen (Ann Gittel) Maren Kroymann (Walli Hoven) Oliver Bröcker (Henner Blum) Anna Thalbach (Dr. Alissa Markus) Corinna Kirchhoff (Ellen Freiberg) Franz Dinda (Alexander Freiberg) Originaltitel: Flemming Regie: Bernhard Stephan Drehbuch: Marija Erceg Kamera: Peter Nix Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12