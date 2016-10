Sky Krimi 10:20 bis 11:10 Krimiserie Flemming Folge: 5 Das hohe Lied D 2009 Stereo 16:9 Merken Reiseunternehmer Karl Venhaus liegt tot neben seinem Gewächshaus. Am Tag zuvor gab es Streit wegen seiner Testamentsänderung, die seine Kinder benachteiligt hätte. Dann überrascht Gerichtsmedizinerin Dr. Markus mit den Obduktionsergebnissen: Venhaus war drogenabhängig. Doch Flemming glaubt nicht an einen Unfalltod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Finzi (Dr. Vincent Flemming) Claudia Michelsen (Kommissariatsleiterin Ann Gittel) Hanns Zischler (Dr. Hans Matthei) Felix Vörtler (Kriminaldirektor Dr. Karl Leo) Rainer Sellien (Dezernatsleiter Kolja Geyger) Anna Thalbach (Dr. Alissa Markus) Arndt Schwering-Sohnrey (Kalle Ux) Originaltitel: Flemming Regie: Zoltan Spirandelli Drehbuch: Gregor Edelmann Kamera: Roman Nowocien Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12