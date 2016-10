RTL Crime 04:45 bis 05:30 Dokumentation Medical Detectives - Geheimnisse der Gerichtsmedizin Falsche Freunde Falsche Freunde USA 1995-2005 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 69: Tracy Jo Shine wächst in einer gut behüteten Mittelschicht-Familie in Houston, Texas auf. Sie ist eine talentierte junge Tänzerin und schafft es, an einer renommierten Schule der darstellenden Künste aufgenommen zu werden. Dort kommt sie aber in Kontakt mit der falschen Clique und beginnt, mit Drogen zu experimentieren. Als Tracy Jo eines Tages spurlos verschwindet, verdächtigt ihre Familie sofort ihre neuen Freunde, die einer rechtsradikalen Vereinigung angehören. Was werden die Ermittler in dieser Sache enthüllen? Peoria, Illinois: Bei einem mysteriösen Überfall durch einen brutalen Täter wird ein Mann ermordet und zwei junge Mädchen werden ernsthaft verletzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Medical Detectives Altersempfehlung: ab 12