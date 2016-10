RTL Crime 02:20 bis 03:05 Dokumentation Born to Kill - Als Mörder geboren? Dale Hausner und Sam Dietman GB 2012 Stereo 16:9 Merken 6. Staffel, Folge 4: Unter dem Motto "Zufällige Freizeitgewalt" trafen sich die beiden Brüder Dale und Jeff Hausner, sowie Sam Dietman, um wahllos Menschen oder Tiere zu erschießen. In ihrem Geständnis behaupteten sie, gelangweilt von ihrem Beruf als Industriearbeiter gewesen zu sein und sich durch ihre Taten ähnlichen Ruhm wie die Familie Manson erhofften. War es also das Bedürfnis nach Anerkennung, das sie zu ihren Taten verleitete oder angeborene Mordlust? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Born To Kill? Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 362 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 167 Min. Sieben

Thriller

ProSieben 00:40 bis 03:05

Seit 142 Min. Das Supertalent

Show

RTL 01:00 bis 03:30

Seit 122 Min.