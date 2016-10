RTL Crime 20:15 bis 21:00 Krimiserie CSI: Miami Wege zum Mord USA 2007 Stereo 16:9 Merken 5. Staffel, Folge 19: Eine skalpierte Leiche wird in der Nähe eines Casinos, welches von indianischen Ureinwohnern betrieben wird, gefunden. Horatio vermutet, dass in der illegalen Beziehung des Toten zu dem Inhaber eines Casinos die Gründe für den Mord liegen könnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: David Caruso (Horatio "H" Caine) Emily Procter (Calleigh Duquesne) Rex Linn (Det. Frank Tripp) Khandi Alexander (Alexx Woods) Jonathan Togo (Ryan Wolfe) Paula Garcés (Anna Sivarro) Adam Rodriguez (Eric Delko) Originaltitel: CSI: Miami Regie: Carey Meyer Drehbuch: Marc Dube, John Haynes Kamera: Eagle Egilsson Musik: Jeff Cardoni, Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12