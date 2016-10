RTL Crime 12:35 bis 13:25 Actionserie Das A-Team Der Herr des Waldes USA 1984 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 5: Hannibal & Co. lassen sich als Holzfäller anheuern, um einem verbrecherischen Gewerkschaftsführer zu zeigen, wer der Herr im Walde ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Peppard (John "Hannibal" Smith) Dwight Schultz ("Howling Mad" Murdock) Mr. T (B.A. Baracus) Dirk Benedict (Templeton "Faceman" Peck) Melinda Culea (Amy Amanda Allen) Joe Lambie (John Lawrence) Bill Lucking (Colonel Lynch) Originaltitel: The A-Team Regie: David Hemmings Drehbuch: Stephen J. Cannell, Frank Lupo Kamera: Frank E. Johnson Musik: Mike Post, Pete Carpenter Altersempfehlung: ab 6