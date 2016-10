RTL Crime 08:35 bis 09:30 Krimiserie Ripper Street Folge: 18 Der Abgrund GB, IRL 2014 Stereo 16:9 Merken 3. Staffel, Folge 2: Eine Mordermittlung in einem Kuriositätenladen bringt Reid und Susan in Gefahr. Außerdem finden sie ein entführtes Mädchen. Innerhalb der Polizei häufen sich die internen Konflikte, während Reid auf der Suche nach dem Killer ist. Langsam kommt die fürchterliche Wahrheit ans Licht und Reid muss seine Kräfte auf den Schutz des Mädchens konzentrieren, das der Schlüssel zu der Lösung des Falls zu sein scheint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matthew Macfadyen (Det. Insp. Edmund Reid) Jerome Flynn (Det. Sgt. Bennet Drake) Adam Rothenberg (Capt. Homer Jackson) MyAnna Buring (Long Susan) Amanda Hale (Emily Reid) Charlene McKenna (Rose Erskine) Jonathan Barnwell (Police Constable Dick Hobbs) Originaltitel: Ripper Street Regie: Andy Wilson Drehbuch: Toby Finlay Musik: Dominik Scherrer Altersempfehlung: ab 16