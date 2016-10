Motorvision.TV 02:35 bis 03:00 Dokumentation Car History Porsche Racing D 2013 Stereo 16:9 Merken In den 80er und 90er Jahren rast Porsche von Sieg zu Sieg. Drei Mal gewinnt ein McLaren mit Porsche-Power die Formel 1 Weltmeisterschaft. Am Steuer Niki Lauda und Alain Prost. In Le Mans startet Porsche 1982 mit dem neuen Prototypen 956/962 eine unglaubliche Siegesserie: Sieben Mal hintereinander gewinnt der unschlagbare 956/962 das schwierigste Langstrecken-Rennen der Welt. Im Cockpit Legenden wie Jacky Ickx, Derek Bell und Jochen Mass. Porsche ist aber auch auf der Sandpiste erfolgreich. Zwei Mal gewinnen die Sportwagen aus Stuttgart die Paris-Dakar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Car History

